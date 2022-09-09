В ГД напомнили о негативном влиянии антироссийских санкций на экономику Европы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Введенные в отношении России санкции оказывают негативное влияние прежде всего на экономику европейских государств, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Да, стало сложнее работать по ряду направлений, но работа идет. То, что возник экономический кризис в мире, конечно, негативно сказывается в том числе на нашей экономике. Но в значительно большей степени это сказывается на европейской экономике", – сообщил он в беседе с RT.
Депутат также отметил, что в снятии ограничений заинтересованы несущие из-за их введения убытки компании, в связи с чем они начинают предпринимать попытки по обходу этих санкций.
Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг не исключил возможность постепенной отмены антироссийских санкций Евросоюза, отметив, что Вена могла бы стать площадкой для переговоров по этому вопросу.
По его словам, такой сценарий может стать реальным нескоро, поскольку на Украине продолжаются военные действия. При этом Шалленберг отметил, что Вена могла бы стать площадкой для таких переговоров.
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