Трамп выдвинул Тэмми Брюс на должность зампредставителя США при ООН

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс на должность заместителя представителя США при ООН. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер назвал Брюс "великой патриоткой, телеведущей и автором бестселлеров".

"С начала моего второго срока Тэмми с честью занимала пост пресс-секретаря государственного департамента, где она проделала фантастическую работу. Тэмми Брюс будет блестяще представлять нашу страну в ООН", – сказал Трамп.

Ранее президент США высмеял идею предпринимателя Илона Маска о создании в стране еще одной политической партии. Он назвал идею Маска нелепой. По словам Трампа, появление новой партии только вызовет путаницу у граждан США, так как в стране всегда двухпартийная система.

До этого Маск подал документы на регистрацию партии "Америка" в Федеральную избирательную комиссию США (FEC). Казначеем назначен финансовый директор компании Tesla Вайбхав Танеджи.