За заявлением Зеленского о запрете россиянам въезда в ЕС стоят США – Захарова

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За заявлением украинского президента Владимира Зеленского о необходимости введения запрета на въезд в ЕС для россиян стоят Соединенные Штаты, заявила в эфире телеканала Москва 24 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За Зеленским, как мы понимаем, стоит Вашингтон. Заявление относительно невыдачи виз гражданам России, которое где-то пешком прошлось по странам ЕС, где-то было проигнорировано, со стороны Киева, это, конечно, дело рук тех самых американских как бы политиков", – сказала она.
По словам Захаровой, американские политики выполняют роль политтехнологов Киева. Она добавила, что заявление Зеленского направлено на разрушение многолетних связей между европейскими странами, поскольку ослабление Европы выгодно Вашингтону.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.
Он подчеркнул, что ответственность за начало и проведение спецоперации лежит на всех россиянах.
В свою очередь, в Госдуме объяснили призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу тем, что украинский лидер пребывает в состоянии безысходности.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обратил внимание на то, что в Киеве назревает кризис власти. Именно поэтому Зеленский выступает с такими громкими призывами, надеясь хоть как-то повлиять на нестабильную ситуацию, резюмировал он.
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