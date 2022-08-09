Захарова с иронией отреагировала на беседу Зеленского с Клинтоном

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Владимиру Зеленскому о том, как американские СМИ называли его "президентом Левински", сообщает "Газета.ру". Так она отреагировала на информацию о переговорах президента Украины с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном.

"Владимир Зеленский заявил, что пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, поблагодарил его за поддержку. Так еще год назад американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN провидчески назвала Зеленского "президентом Левински", – подчеркнула Захарова.

Ошибочная трактовка фамилии Зеленского в СМИ появилась в прошлом году. Сама фамилия Левински в США получила особую известность в конце 90-х годов прошлого века после секс-скандала с президентом Биллом Клинтоном и 25-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински.

Ранее Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По его мнению, такие ограничения должны распространяться и на тех граждан, которые уехали из страны.

Украинский лидер считает, что данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво. Он подчеркнул, что ответственность за начало и проведение спецоперации лежит на всех россиянах.