Захарова с иронией отреагировала на беседу Зеленского с Клинтоном

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Владимиру Зеленскому о том, как американские СМИ называли его "президентом Левински", сообщает "Газета.ру". Так она отреагировала на информацию о переговорах президента Украины с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном.
"Владимир Зеленский заявил, что пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, поблагодарил его за поддержку. Так еще год назад американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN провидчески назвала Зеленского "президентом Левински", – подчеркнула Захарова.
Ошибочная трактовка фамилии Зеленского в СМИ появилась в прошлом году. Сама фамилия Левински в США получила особую известность в конце 90-х годов прошлого века после секс-скандала с президентом Биллом Клинтоном и 25-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински.
Ранее Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По его мнению, такие ограничения должны распространяться и на тех граждан, которые уехали из страны.
Украинский лидер считает, что данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво. Он подчеркнул, что ответственность за начало и проведение спецоперации лежит на всех россиянах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: