Monde: переводчица лишена аккредитации в ЕК из-за записи переговоров Зеленского

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Переводчица, которая работала в Еврокомиссии, лишена аккредитации из-за подозрений в шпионаже, поскольку она записывала разговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщает газета Monde.

Речь идет о встрече европейских лидеров в Брюсселе 19 декабря прошлого года, где присутствовал и украинский лидер. Во время мероприятия переводчики из Чехии обратили внимание, что их коллега, которая была ответственной за перевод с украинского, записывала содержание разговора.

Мероприятие было закрытым, в связи с чем переводчикам запрещено делать записи. Службе безопасности доложили о нарушении, после чего у переводчицы забрали оборудование и заставили ее покинуть помещение.

В ЕК газете подтвердили, что такой инцидент действительно был. Там уточнили, что записи были конфискованы, а после рассмотрения фактов от услуг переводчицы отказались.

По данным СМИ, сразу после случившегося началось внутреннее расследование, девушке запретили доступ в здание ЕК. Спустя время результаты расследования передали бельгийским властям, которые должны были определить судьбу разбирательства.

Как указали журналисты, родители переводчицы – россияне, но она сама жила на Украине. Длительное время работала внештатной переводчицей в НАТО, ЕК, французских Минобороны и МИД.

Между тем украинские посольства в Париже и Брюсселе несколько раз отказывали девушке в разрешении на работу на мероприятиях с участием Зеленского, говорится в материале. Украинский представитель в Париже назвал в качестве одной из причин ее "профессиональные отношения с российскими властями".

При этом переводчица не исключена из списков сотрудников Североатлантического альянса, французских министерств или постоянных представительств Франции в Брюсселе, уточнили журналисты.

Ранее на встрече Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди переводчица не решилась прервать речь российского лидера, ожидая, пока тот закончит выступление. Президент это заметил и пошутил, что его собеседник "и так все понимает" благодаря теплым отношениям двух государств.