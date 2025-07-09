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09 июля, 18:03

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МИД РФ: гул на брифинге Захаровой возник из-за срабатывания аварийных служб

МИД РФ объяснил гул на брифинге Захаровой

Фото: mid.ru

Причиной необычного гула, который был слышен 9 июля в ходе еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой, стало "срабатывание аварийных служб в связи с поломкой теплового оборудования". Об этом РИА Новости сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Однако, несмотря на странные звуки, Захарова продолжила принимать и отвечать на вопросы журналистов.

Во время данного брифинга дипломат прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что Россия и русский народ могут стойко переносить страдания и боль. Захарова отметила, что это тот редкий случай, когда она согласна с западным политиком.

Кроме того, она процитировала полководца Александра Суворова, который в своей речи 1799 года заявил, что русские никогда не отступали.

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