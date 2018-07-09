Тереза Мэй назначила нового министра по Brexit

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Британский премьер Тереза Мэй назначила новым министром по Brexit Доминика Рааба. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как сказано в официальном заявлении офиса главы правительства, королева Великобритании "с удовольствием одобрила назначение" Доминика Рааба новым государственным секретарем по вопросам выхода страны из ЕС.

Ранее предшественник Рааба Дэвид Дэвис подал в отставку из-за несогласия с планом Мэй продолжить тесные экономические отношения с Евросоюзом и после Brexit.

Комментируя отставку Дэвиса, в Госдуме РФ подчеркнули, что процедура выхода из ЕС сложная и завершить ее до марта 2019 года Терезе Мэй едва ли удастся. В связи с этим, пояснили в Госдуме, разногласия в британском правительстве просто неизбежны.