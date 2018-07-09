В Госдуме прокомментировали уход в отставку британского министра по вопросам Brexit

9 июля, 10:49
Фото: ТАСС/Zuma
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал уход в отставку британского министра Дэвида Дэвиса, который отвечал за выход страны из Евросоюза.
По его мнению, процедура выхода из ЕС очень сложна, поэтому уложиться в сроки до марта 2019 года Терезе Мэй вряд ли удастся. Он подчеркнул, что разногласия, которые происходят в последнее время в Британии, просто неизбежны.
"Ситуация тяжелая, но Мэй опирается на результаты референдума, прошедшего по этому поводу, и, по всей видимости, она и дальше будет действовать в русле выхода Британии из Евросоюза, этот процесс будет иметь продолжение", – цитирует Новикова RT.
Он отметил, что за время нахождения в Европейском союзе Великобритания выстроила крепкие взаимоотношения с Европой, и после выхода из ЕС у страны могут наблюдаться проблемы в экономическом развитии, которые, однако, со времекнем смогут компенсировать.
Ранее сообщалось, что британский министр по вопросам выхода страны из состава Европейского союза Дэвид Дэвис подал в отставку из-за несогласия с планом Терезы Мэй по будущим таможенным соглашениям с Евросоюзом.
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