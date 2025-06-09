Депутат Говырин: порядок выплат пенсий будет изменен в июне в связи с Днем России

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Порядок выплат пенсий будет изменен в июне в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня и выпадает на нерабочий день. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT.

Граждане, которые обычно получают пенсию между 12-м и 15-м числами месяца, получат средства досрочно. Таким образом Социальный фонд России планирует избежать задержек в выплатах, уточнил парламентарий.

В связи с этим пенсии, поступление которых запланировано на даты после 12 июня, будут отправлены 10–11-го числа. Речь идет о стандартных ежемесячных начислениях, которые осуществляются в рамках обязательного пенсионного страхования.

Досрочное перечисление средств происходит в централизованном порядке. Это касается как получателей пенсии через банки, так и тех, кто получает деньги почтовой доставкой, подчеркнул Говырин.

С июня некоторые пенсионеры начали получать повышенные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством. В частности, была удвоена фиксированная часть страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет. Таким образом, для них будет ежемесячно прибавляться 8 907 рублей 70 копеек.

Кроме того, с 1 августа работающим пенсионерам пенсию повысят на те баллы, которые они получили за 2024 год. Пожилые граждане смогут получить до трех баллов. Вместе с тем с 1 октября на 4,5% вырастут пенсии военных пенсионеров и пенсионеров силовых структур.