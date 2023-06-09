В конгресс США внесли законопроект о признании России страной – спонсором терроризма

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Двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект о признании РФ государством – спонсором терроризма. Документ был опубликован на сайте одного из инициаторов проекта – демократа Теда Лье.

Как утверждают авторы законопроекта, он призван еще больше изолировать Россию, а также причинить стране дополнительный экономический ущерб за проводимую спецоперацию на Украине.

Ранее сейм Польши принял резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. Текст документа содержит утверждения о прямой ответственности России "за крушение самолета "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года и за авиакатастрофу польского правительственного лайнера под Смоленском в апреле 2010 года".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что принятие сеймом Польши подобной резолюции является продолжением истерической антироссийской политики этой страны.