В Кремле назвали объявление РФ спонсором терроризма в Польше антироссийской истерикой

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Принятие сеймом Польши резолюции о признании РФ государством, поддерживающим терроризм, является продолжением истерической антироссийской политики этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Что касается решения сейма – продолжается антироссийская истерика, так к этому и относимся", – сказал он.

На вопрос, может ли Москва согласиться с позицией Варшавы по данному вопросу и взять на себя ответственность за авиакатастрофу 2010 года под Смоленском, представитель Кремля ответил отрицательно.

"Что касается катастрофы, то польские власти просто отказываются смотреть правде в глаза, отказываются реалии трагического происшествия признавать", – добавил Песков.

Ранее сейм Польши принял резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. Текст документа содержит утверждения о прямой ответственности России "за крушение самолета "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года и за авиакатастрофу польского правительственного лайнера под Смоленском в апреле 2010 года".

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