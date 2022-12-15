Сенатор оценил признание РФ государством, поддерживающим терроризм, в Польше

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Первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал решение сейма Польши о признании России государством, поддерживающим терроризм, напомнив, что противостояние с Москвой для Варшавы всегда заканчивалось трагически. Об этом сообщает РИА Новости.

"Польша идет вразнос, и, если так будет продолжать, на горизонте рано или поздно замаячит четвертый раздел Польши. Они три уже пережили кое-как, теряя территории", – сказал Джабаров.

По словам парламентария, польским властям следует одуматься, прежде чем открыто заявлять о готовности противостоять России. Джабаров напомнил, что такая политика уже приводила к разделу Польши. Тем не менее, как полагает сенатор, Варшава идет вразнос, полагаясь на поддержку США.

В заключение Джабаров отметил, что принятая польскими депутатами резолюция носит рекомендательный характер.

Ранее сейм Польши принял резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. Текст документа содержит утверждения о прямой ответственности России "за крушение самолета "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года и за авиакатастрофу польского правительственного лайнера под Смоленском в апреле 2010 года".

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