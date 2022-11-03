Медведев оценил вероятность очередного раздела Польши

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Антироссийская политика польских властей, позиционирующих себя наследниками Речи Посполитой, в перспективе может привести к новому разделу Польши, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В качестве примера последних недружественных шагов польских властей он привел изъятие базы отдыха посольства РФ под Варшавой и начало возведения забора на границе с Калининградской областью. Медведев отметил, что Польша продолжает делать России мелкие пакости в преддверии Дня народного единства – праздника, приуроченного к дате изгнания поляков из Москвы в 1612 году.

"С тех пор (с 1612 года. – Прим. ред.), почитай, и началась у них длиннющая черная полоса с бесконечными разделами Польши – аж на протяжении трех веков", – написал политик в своем телеграм-канале.

В заключении Медведев задался вопросом – не приведет ли нынешняя политика Польши к очередному разделу страны.

2 ноября стало известно, что польские власти изъяли у посольства РФ базу отдыха "Скубянка" недалеко от Варшавы, которую российская дипмиссия арендовала с 1980-х годов. Министр климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка пояснил, что в настоящий момент уполномоченные ведомства проводят инвентаризацию и техническую оценку объектов.

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