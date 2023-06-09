12:53Политика
В Швеции допустили размещение войск НАТО на своей территории до вступления в Альянс
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Войска НАТО могут быть размещены в Швеции до официального присоединения страны к Альянсу, приводит издание Dagens Nyheter статью премьер-министра страны Ульфа Кристерссона и министра оборона Пола Йонсона.
"Правительство решило, что шведские вооруженные силы могут проводить подготовительные мероприятия совместно с НАТО и странами Альянса, чтобы обеспечить возможность проведения совместных операций в будущем <…> Подготовка может заключаться во временном базировании иностранной техники и персонала на территории Швеции", – указывается в материале.
При этом, как следует из статьи, Кристерссон и Йонсон объяснили такое решение угрозой, исходящей со стороны России.
Ранее сообщалось, что Турция в течение месяца примет решение о членстве Швеции в НАТО. Анкара должна дать ответ до саммита Североатлантического альянса 11 июля.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все требования Анкары и готова к вступлению в Альянс. При этом он добавил, что этому пытаются помешать организаторы демонстраций.
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