Швеция выполнила все обязательства и готова к вступлению в НАТО – Столтенберг

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Швеция выполнила все требования Турции и готова к вступлению в НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Швеция выполнила свои обязательства. Были предприняты конкретные шаги и изменены законы. Я признаю, что демонстрации в Швеции создали трудности. Свобода собраний и свобода выражения мнений должны быть защищены и соблюдены", – передает ТАСС слова генсека НАТО.

Столтенберг добавил, что вступлению Швеции в НАТО пытаются помешать организаторы демонстраций.

Он заявил о договоренности с Эрдоганом, касательно следующего заседания Постоянного совместного механизма со Швецией, которое должно состояться 12 июня. У Турции есть время, чтобы ратифицировать заявку Швеции до саммита НАТО в Вильнюсе.

В четверг, 1 июня, Турция в течение месяца примет решение о членстве Швеции в НАТО. Анкара должна дать ответ до саммита Североатлантического альянса 11 июля.

Подчеркивается, что главное требование Турции выполнено: в Швеции вступили в силу поправки в антитеррористическое законодательство.

В Швеции прошли протесты против вступления страны в НАТО