04:33Политика
Аксенов предположил, что цели СВО могут быть скорректированы
Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев
Глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что цели РФ в рамках спецоперации на Украине могут быть скорректированы. Об этом он заявил в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, ситуация в рамках СВО меняется ежедневно. В связи с этим Аксенов предположил, что цели спецоперации могут быть так или иначе переформулированы.
Глава региона добавил, что изначально считал, что если значительная часть Украины останется не демилитаризованной, то она быстро вступит в НАТО и ЕС, после чего какой-либо диалог и дальнейшее взаимодействие с этой страной будет представляться затруднительным.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что цели спецоперации на Украине, которые обозначил Владимир Путин, не изменились, их необходимо достигнуть.
До этого Песков заявил, что Россия не разделяет позицию о том, что конфликт на Украине должен быть заморожен. Он добавил, что российская сторона рассматривает только возможность завершения спецоперации на Украине и обеспечения своих интересов.
Цели спецоперации РФ на Украине не менялись и должны быть достигнуты – Песков
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