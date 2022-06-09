Санкции против РФ говорят о недееспособности киевского режима – Кравцов

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Решение властей Киева о введении санкций против должностных лиц России говорит о недееспособности украинского режима. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, санкции Украины свидетельствуют и о неспособности Киева контролировать ситуацию.

"Это жест отчаяния, который все равно не сможет воспрепятствовать интеграции Донбасса и освобожденных территорий в единое образовательное пространство с Россией", – приводит слова Кравцова РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против главы РФ Владимира Путина. Ограничения также затрагивают официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу Минобороны Сергея Шойгу. Санкционный указ распространяется и на первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова, вице-премьера РФ Татьяну Голикову и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

