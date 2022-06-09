Первым зампредом правительства ЛНР назначен Владислав Кузнецов

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назначил Владислава Кузнецова на пост первого зампредседателя правительства ЛНР, сообщается в телеграм-канале кабмина республики.

"Согласно указу Главы Луганской Народной Республики первым заместителем председателя правительства ЛНР назначен Владислав Кузнецов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее Кузнецов занимал должность вице-губернатора Курганской области РФ.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко. Данное решение он объяснил необходимостью усилить интеграционные процессы с Россией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

