Вице-премьер Сербии прокомментировала срыв визита Лаврова в Белград

Фото: kremlin.ru

Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович заявила, что намеченный на 6–7 июня визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Белград ставил сербского лидера Александра Вучича в сложное положение.

"Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию. <...> Если они (Россия. – Прим. ред.) наши друзья, <...> тогда они не должны были планировать приезд в этот момент, чтобы не идти в другую крайность и чтобы я не сказала, что они должны были нас попросить ввести против них санкции", – приводит ее слова РИА Новости.

Михайлович добавила, что Сербия должна подумать о своем дальнейшем пути в Евросоюз. По словам сербского вице-премьера, стране необходимо выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле в "трудный момент", когда меньше всего требуется, чтобы "через спину" Белграда решали мировые вопросы.

Болгария, Северная Македония и Черногория ранее закрыли небо для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который планировал рабочую поездку в Сербию. К ситуации с логистикой визита подключился президент страны Александр Вучич. Впоследствии он оповестил посла РФ в Сербии Александра Боцана-Харченко о переносе встречи с российским министром.

Лавров назвал отказ пропустить его самолет беспрецедентным решением. В Кремле такие действия расценили как враждебные, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сильно помешать продолжению диалога РФ с дружественными государствами, в частности с Сербией, не получится.

