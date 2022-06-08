В Турции заявили, что Балканы ждет масштабная дестабилизация из-за антироссийских жестов

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Запрет Черногории, Болгарии и Северной Македонии на пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию является абсурдным решением, способным спровоцировать масштабный кризис на Балканах, пишет турецкая газета dikGazete.
Авторы статьи считают, что власти вышеперечисленных республик своими антироссийскими жестами нагнетают обстановку в регионе. В публикации говорится, что конфликт, который начала Украина с подачи западных стран, на Балканах может быть запущен с помощью Подгорицы, Скопье и Софии.
"Следует напомнить о периодических военно-политических конфликтах между Косово и Сербией, а также Сербией и Боснией и Герцеговиной. В то время как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолета [Сергея] Лаврова во многом обострит напряженность", – говорится в статье.
Журналисты указали, что власти Черногории, Болгарии и Северной Македонии должны понимать, что они являются инструментом Соединенных Штатов для провокаций против России.
Болгария, Северная Македония и Черногория ранее закрыли небо для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который планировал рабочую поездку в Сербию. К ситуации с логистикой визита подключился президент страны Александр Вучич. Впоследствии он оповестил посла РФ в Сербии Александра Боцана-Харченко о переносе встречи с российским министром.
Лавров назвал отказ пропустить его самолет беспрецедентным решением. В Кремле такие действия расценили как враждебные, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сильно помешать продолжению диалога РФ с дружественными государствами, в частности с Сербией, не получится.
Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова
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