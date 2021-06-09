Зеленский примерил форму сборной Украины перед Евро-2020

Фото: instagram.com/zelenskiy_official/

Украинский лидер Владимир Зеленский примерил форму национальной команды перед чемпионатом Европы по футболу – 2020. Об этом сообщает RT.

"Ждем пятницу", – сообщил президент Украины.



Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новую форму сборной страны по футболу, в которой она выступит на Евро-2020.

Помимо традиционных для государственной символики желтого и синего цветов, на футболке изображен географический контур страны, где Крым и Донбасс находятся в составе Украины. На воротник нанесены лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Российские парламентарии назвали поступок украинских властей недопустимой и неадекватной политической провокацией.