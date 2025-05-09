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Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф отверг критику переговоров с руководством России.

"Идея, что мы не должны с ним (Владимиром Путиным. – Прим. ред.) разговаривать, абсурдна", – заявил политик в интервью порталу Breitbart News.

Уиткофф напомнил, что бывший президент США Джо Байден не общался с Путиным три с половиной года. При этом по указанию действующего главы Белого дома Дональда Трампа спецпосланник смог установить контакты с российским лидером.

"Если мы не будем с ним говорить, как мы вообще можем рассчитывать на решение проблемы?" – отметил политик.

Спецпосланник также привел в пример переговоры по освобождению израильских заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС в секторе Газа. По его словам, предыдущая администрация США на протяжении 15 месяцев вела переговоры безрезультатно. Однако команда Трампа смогла исправить данный процесс и вернуть многих заложников живыми, добавил Уиткофф.

Ранее Уиткофф назвал Кремль "впечатляющим местом" после встречи с Путиным. По словам политика, он был "немного охвачен благоговением", что находится там от имени американского правительства, пытаясь получить мирную сделку.

Спецпосланник отметил, что ни одна встреча с российским лидером не длилась меньше трех часов, а одна из них чуть не затянулась на пять часов. По его мнению, президент РФ видит первую за десятилетия возможность для страны переосмыслить отношения с Соединенными Штатами.