ТАСС: в Киеве произошли взрывы

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Несколько взрывов прогремело в Киеве на фоне объявленной в украинской столице воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Серии взрывов также прогремели в Сумах, Черкассах, и в подконтрольных киевским властям Херсоне и Запорожье.

Предупреждение об угрозе с воздуха действует в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военные за неделю с 1 по 7 марта нанесли семь ударов по инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Удары наносились высокоточным оружием и ударными БПЛА. Их целями стали украинские склады с боеприпасами, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, склады хранения и пункты управления беспилотниками, а также места базирования катеров и пункты временной дисклокации солдат ВСУ, националистов и наемников.

В конце февраля Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры, включая газовые и энергетические.