Украинские войска обстреляли Донецк из минометов и артиллерии

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Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из минометов и артиллерии. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:05 – населенный пункт Марьинка – Донецк (поселок шахты Трудовской): выпущено 4 мины калибром 120 миллиметров, 22:20 – населенный пункт Марьинка – Донецк (поселок шахты Трудовской): выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра", – сообщается в телеграм-канале СЦЦК.

Ранее статс-секретарь – замглавы Минобороны РФ Николай Панков заявил, что украинские националистические подразделения совершили опасную провокацию, нанеся удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию. Панков уточнил, что российские специалисты оперативно перевели станцию на резервные дизельные источники энергоснабжения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.