Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров "нормандской четверки"

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности провести встречи с лидерами стран "нормандской четверки" по отдельности в случае, если совместный саммит провести не удастся, передает "СТРАНА.ua".

"В любом случае готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу (и я это сказал нашим западным партнерам): будет встреча в нормандском формате – я найду формат, когда встречусь с каждым из лидеров "нормандской четверки". Как говорят: если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного – значит, я встречусь с каждым отдельно", – прокомментировал Зеленский.

Уточняется, что "нормандскую четверку" представляют главы четырех государств – России, Украины, Франции и Германии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле серьезно обеспокоены обострением ситуации в Донбассе. Он подчеркнул, что в Москве рассчитывают, что на ситуацию обратят внимание партнеры по "нормандской четверке".