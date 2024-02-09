В Дании назвали сроки возможного конфликта России и НАТО

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Конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом может возникнуть в ближайшие три-пять лет, считает глава оборонного ведомства Дании Троэльс Лунд Поульсен. Его слова приводит Reuters.

"Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия проверит пятую статью и солидарность НАТО. Это не была оценка НАТО в 2023 году. Это новые знания, которые сейчас выходят на первый план", – подчеркнул он.

Министр говорит о статье Североатлантического договора, в которой закреплено, что нападение на одно государство будет восприниматься как агрессия ко всем членам блока.

Поульсен также заявил о необходимости увеличить инвестиции в военное производство. Он обратил внимание на то, что РФ нарастила свой боевой потенциал. По его мнению, реальной угрозы для Дании сейчас нет, однако НАТО может столкнуться с гибридными атаками, резюмировал министр.

Ранее посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что о нападении России на европейские страны, о чем твердят западные военные, не может быть и речи.

Владимир Путин не раз говорил, что у Москвы нет никакого интереса воевать со странами Североатлантического альянса, поскольку у РФ нет каких-либо территориальных разногласий с ними, напомнил дипломат. Кроме того, в этом нет никакого геополитического или экономического смысла, подчеркнул он. Однако, по его мнению, Запад не может допустить мирного выстраивания отношений с Россией.



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