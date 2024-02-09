Планы США поставить Косову Javelin являются грубым нарушением резолюции СБ ООН – Полянский

Фото: depositphotos/sezerozger

Планы США поставить самопровозглашенной республике Косово противотанковые комплексы Javelin являются провокационным шагом и грубейшим нарушением резолюции СБ ООН. Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

11 января Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона сообщило, что госдепартамент США утвердил вероятную продажу непризнанному Косову противотанковых ракетных комплексов Javelin. Сумма сделки может составить 75 миллионов долларов.

"Сегодня Вашингтон и его сателлиты продолжают активно поддерживать агрессивную линию косовоалбанцев против сербов. США, будучи одними из основателей ООН и постоянным членом его Совета безопасности, дошли до того, что публично и официально стали говорить о своем намерении нарушать его резолюции", – приводит слова Полянского РИА Новости.

Он подчеркнул, что этот провокационный шаг будет являться грубейшим нарушением резолюции 1244 СБ ООН. Согласно данной резолюции, Косово не имеет собственной армии.

Полянский также призвал страны Совета безопасности ООН принять срочные меры по защите косовских сербов и отмене дискриминационных мер в их отношении.

В МИД РФ осудили планы США передать Косову противотанковые комплексы Javelin. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что подобные действия подрывают переговорный процесс по проблеме Косова и повышают риск дестабилизации как в самом крае, так и в самом балканском регионе.

Сербы начали протест на севере самопровозглашенной Республики Косово