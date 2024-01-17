В МИД РФ осудили планы США передать Косову противотанковые комплексы Javelin

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Российская сторона осуждает планы Вашингтона передать Косову противотанковые комплексы Javelin, подобные действия подрывают переговорный процесс. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга.

"Демонстрируемые Вашингтоном и его союзниками безответственность, пренебрежение нормами международного права, положениями резолюции 1244 Совета безопасности ООН подрывают переговорный процесс по проблеме Косова и повышают риск дестабилизации как в самом крае, так и в самом балканском регионе", – передает слова дипломата РИА Новости.

Вместе с тем Москва также осуждает попытки предоставить оружие незаконным военизированным структурам Приштины, указала пресс-секретарь МИД РФ.

11 января Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона сообщило, что госдепартамент США утвердил вероятную продажу непризнанному Косову противотанковых ракетных комплексов Javelin. Сумма сделки может составить 75 миллионов долларов.

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