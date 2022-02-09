Макрон сделал Путину несколько не согласованных с НАТО предложений – СМИ

Фото: kremlin.ru
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Владимиром Путиным сделал ему ряд предложений, которые не были согласованы с НАТО. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, Макрон на встрече пытался позиционировать себя как миротворца в вопросах деэскалации ситуации на Украине. Французский лидер якобы предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, исключив возможность вступления в НАТО.
Ранее предложения Макрона не одобрили союзники по Североатлантическому альянсу. Источники в британском правительстве заявили, что Макрон даже не пытался проконсультироваться с партнерами по НАТО перед переговорами с Путиным.
"Макрон занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно", – рассказал источник в правительстве Великобритании.
Ранее газета The Financial Times написала, что переговоры Путина и Макрона поспособствовали деэскалации ситуации вокруг Украины. Издание со ссылкой на собственные источники из числа французских чиновников сообщило, что в ходе встречи якобы было достигнуто соглашение вести широкий диалог по размещению российских войск, а также не начинать новых военных действий.
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию. По его словам, Москва и Париж не могли заключить никаких сделок.
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