Песков опроверг информацию газеты The Financial Times о сделке Путина и Макрона

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию газеты The Financial Times о заключении сделки по Украине на переговорах Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это, по сути, неверно, Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно", – подчеркнул Песков.

Он отметил, что Франция является членом НАТО, но не лидером Альянса.

"В этом блоке лидерство принадлежит совсем другой стране. О каких сделках может идти речь?" – сказал Песков.

Ранее The Financial Times написала, что переговоры Путина и Макрона поспособствовали деэскалации ситуации вокруг Украины. Издание со ссылкой на собственные источники из числа французских чиновников утверждает, что в ходе встречи якобы было достигнуто соглашение вести широкий диалог по размещению российских войск, а также не начинать новых военных действий.

