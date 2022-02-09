Стала известна возможная дата визита Путина в Турцию

Фото: kremlin.ru

Дата визита Владимира Путина в Турцию станет известна в ближайшие дни, рассказал РИА Новости источник в дипломатических кругах.

Собеседник агентства допустил, что визит может состояться 14 февраля.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию на переговоры, которые, как он надеется, позволят преодолеть разногласия между Москвой и Киевом.

До этого Bloomberg сообщил, что Турция не заинтересована вступать в конфликт с РФ на стороне Украины в случае начала боевых действий между Киевом и Москвой. По информации издания, этого не произойдет даже с учетом членства Анкары в НАТО и усиления военного сотрудничества между Украиной и Турцией в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.

