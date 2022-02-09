Постпред РФ при ЕС заявил, что "Газпром" не обязан увеличивать экспорт газа в Европу

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Компания "Газпром" не имеет обязанности увеличивать экспорт газа в Евросоюз. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью РИА Новости.

"Кроме того, на самом деле он ("Газпром". – Прим. ред.) поставляет некоторое количество дополнительного голубого топлива в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось", – подчеркнул Чижов.

Ранее газета The Times сообщила, что чиновники из правительства Великобритании считают, что Россия может сократить поставки газа в Европу в случае введения против Москвы санкций из-за ситуации на Украине.

По информации издания, министры британского кабмина приняли участие в совещании, на котором рассматривался вопрос о влиянии возможного сокращения поставок российского газа на цены в Соединенном Королевстве. Чиновники пришли к выводу, что Великобритания в этом случае может столкнуться с рекордными ценами на газ и бензин.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что Россия выполняет обязательства по поставкам газа в Европу. При этом политик высказал мнение, что РФ использует энергию для политического давления.