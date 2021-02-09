Планы ЕС использовать визит Борреля для публичной порки РФ провалились – МИД

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Евросоюз планировал в ходе визита в Москву своего представителя по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля устроить РФ "публичную порку", однако у них это не получилось, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, когда у западных партнеров "не получается порка, у них начинается истерика".

"Задача была [в ходе визита Борреля] провести вот эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали", – рассказала Захарова в эфире радио "Вести ФМ".

Однако, по ее словам, этого сделать не удалось. Захарова выразила мнение, что этого не произошло из-за того, что Россия предложила обсудить реальные вопросы – от проблем до перспектив развития.

Боррель по итогам визита в Москву сообщил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Он выразил сожаление, заявив, что Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога.

До этого Боррель заявил, что Евросоюз должен поддерживать диалог с Российской Федерацией, если желает стать глобальным игроком. Он подчеркивал, что данный процесс рассматривается как возможность влиять на вопросы безопасности и высказывать позицию по вопросам конфликтов в Сирии, Нагорном Карабахе, Украине, Белоруссии и Ливии.

