Маск: урегулирование конфликта на Украине требует сильного лидера внутри США

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Для урегулирования конфликта на Украине нужно сильное лидерство внутри Соединенных Штатов, заявил американский бизнесмен Илон Маск во время онлайн-конференции с немецким политиком Алисой Вайдел в соцсети X. Он выразил уверенность в том, что путь к миру существует.

По мнению Маска, одержавший победу на выборах Дональд Трамп способен разрешить ситуацию быстро. При этом предприниматель не стал говорить о том, как именно это можно сделать.

Между тем будущая администрация Трампа начала пересматривать подход к Украине, пишут СМИ. Но команда еще не решила, как завершить конфликт. Однако она намерена продолжить оказывать поддержку Киеву.

Трамп поставил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум, говоря о сроках завершения конфликта с Россией, сообщил ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, срок составит полгода.

