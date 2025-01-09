Пентагон: США не намерены диктовать Киеву условия урегулирования конфликта

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Администрация США не собирается диктовать Киеву условия урегулирования конфликта. Такое заявление сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС.

Сингх прокомментировала требования украинского лидера Владимира Зеленского о получении гарантий безопасности от США и Европы.

"Я позволю президенту Зеленскому говорить за себя. В конечном итоге именно ему придется принимать решение. Как завершится эта работа, не нам диктовать, и не нам диктовать условия", – высказалась она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что РФ не устраивают предложения, которые предлагают соратники избранного президента США Дональда Трампа для урегулирования конфликта на Украине. Так, Москва не согласна перенести вступление Киева в НАТО на 20 лет и позволить разместить на территории Украины миротворческий контингент.

