"Нафтогаз" счел контракт с "Газпромом" самым выгодным за всю историю

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В "Нафтогазе" оценили условия контракта, заключенного с "Газпромом". Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко.

По его словам, данный договор стал самым выгодным за всю историю отношений между странами.

Витренко отметил, что Россия должна будет платить не за фактически поступающее в Европу количество газа, а за весь зарезервированный его объем.

"Параметры этого соглашения являются выгодными для Украины, потому что впервые за историю независимой Украины у нас есть контракт с четко определенными гарантиями оплаты "Газпромом" за так называемые зарезервированные мощности", – сообщил Витренко.

Москва и Киев подписали соглашения по продолжению транзита газа через украинскую территорию в конце ушедшего года. Срок нового договора составляет 5 лет. 1 января Украина начала транзит газа в Европу по новому соглашению с РФ.