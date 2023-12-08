Кабмин РФ поручил МВД проверять сведения о кандидатах в президенты на выборах 2024 года

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Правительство России поручило МВД РФ проверять сведения о кандидатах в президенты на выборах 2024 года. Соответствующий документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и размещен на портале правовых актов.

По линии министерства внутренних дел сотрудники органов будут предоставлять в избирательные комиссии различные данные о кандидатах на должность российского лидера.

Речь идет о гражданстве, паспорте, а также сведениях о судимости. Также кабмин поручил полицейским оперативно выявлять и пресекать незаконную агитацию.

В постановлении также даны поручения различным министерствам по содействию избирательным комиссиям.

Владимир Путин согласился участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он заявил 8 декабря после обращения спикера парламента ДНР Артема Жоги.

Ранее Сергей Собянин поддержал решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок. По его словам, с российским лидером страна проделала колоссальный путь к независимости.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Собянин поддержал решение Путина пойти на выборы в 2024 году