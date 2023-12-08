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Установленные ВСУ мины в Черном море рассеяло после недавнего шторма, и это несет угрозу гражданским судам. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на замсекретаря Совбеза РФ Михаила Попова.

По его словам, минные поля рассеяло штормом в те дни, когда американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсуждали в Брюсселе вопрос открытия судоходства в Черном море.

Попов подчеркнул, что Вашингтон и Киев замалчивают о том, что они своими совместными действиями превратили черноморский бассейн в крайне опасный для судоходства регион на многие годы. Это может оказать негативное влияние на экономику всех причерноморских государств.

Таким образом, прошлогодние прогнозы о том, что выставленные Украиной мины могут быть сорваны штормами более чем подтвердились, отметил замсекретаря Совбеза РФ. Он указал на то, что обнаруженные мины находились у берегов Болгарии и Румынии, а также возле Босфора.

"Парадоксально, но их первыми жертвами стали украинские же суда: лоцманский катер "Орлик" и плавкран, который шел этого "Орлика" поднимать со дна", – добавил Попов.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Несколько дней спустя местный житель обнаружил реактивно-всплывающую мину, которую выбросило на берег под Севастополем после шторма. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и осмотрели мину. В результате оказалось, что снаряд был учебным и потому неопасным.

Шторм обрушился на некоторые регионы РФ