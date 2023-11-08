СБ ООН проведет 8 ноября закрытое заседание по "Северным потокам"

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СБ ООН проведет в среду, 8 ноября, закрытое заседание по поводу диверсии на "Северных потоках". Об этом со ссылкой программу заседаний Совбеза, распространенной постпредством Бразилии сообщает РИА Новости.

Согласно представленной программе, консультации Совбеза запросила Россия.

Консультации пройдут после открытого срочного заседания Совбеза ООН в связи с ударами Киева по Донецку, которые ранее также запросила российская сторона.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россию не допускают к расследованию взрывов на "Северных потоках", и не исключил, что результатов у нее в итоге не будет. Путин также указал на возможную причастность США к случившемуся и напомнил о заявлении президента Штатов, который пообещал сделать все, чтобы российские энергоносители не поступали в Европу.

Утечки газа были выявлены на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В целом было зафиксировано четыре повреждения, из-за чего поставки газа по трубопроводам были заморожены. Путин назвал данное происшествие актом международного терроризма.

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