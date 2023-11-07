РФ запросила на 8 ноября заседание СБ ООН в связи с ударами по Донецку

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Россия запросила на 8 ноября срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударами Киева по Донецку. Об этом заявил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

"Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку", – написал он.

По словам Полянского, ожидается, что заседание будет назначено на 23:00 по московскому времени 8 ноября.

7 ноября ВСУ обстреляли центр Донецка при помощи РСЗО HIMARS. От украинских обстрелов пострадали свыше 20 человек, не менее 6 погибли. Всем пострадавшим оказывается помощь врачей.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что повреждения также получили четыре объекта гражданской инфраструктуры, прямое попадание пришлось в здание Управления труда и социальной защиты населения.

Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк