Историк ответил раскритиковавшему операцию по освобождению Киева от нацистов Зеленскому

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Эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который раскритиковал действия СССР при освобождении Киева от нацистов.

Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в контрнаступлении Красной армии участвовали сотни тысяч местных жителей. По словам главы государства, они были плохо вооружены и даже не имели военной подготовки. Зеленский заявил, что простых жителей бросили на верную смерть, даже не поставив на воинский учет.

Президент Украины отметил, что жизнь человека является ценностью для любого государства, но только не для "бездушной машины".

"Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену (500 тысяч жизней. – Прим. ред.), потому что есть прихоть руководства – освободить Киев к годовщине Октябрьской революции", – написал Зеленский.

Историк Буранов рассказал, что освобождение Киева от нацистов в 1943 году – одна из самых успешных операций Красной армии. По словам эксперта, это признавали даже противники Советского Союза.

"Освобождение Киева и всей Украины в целом было одной из самых блестящих операций Красной армии. Если Зеленский этого не понимает, то может прочитать последнюю треть мемуаров немецкого фельдмаршала Манштейна, который командовал нацистскими войсками в том регионе, и даже он, будучи противником, дает высокую оценку действиям Красной армии", – приводит слова Буранова РИА Новости.

Историк подчеркнул, что о стратегической зрелости советского командования говорит и завершение операции в течение нескольких суток. При этом эксперт признал, что потери Красной армии при освобождении Украины составляли от 800 тысяч до миллиона бойцов. Однако, отметил Буранов, в военных действиях погибли представители всех республик СССР.

"Делая такие заявления, Зеленский пытается следовать современной конъюнктуре, сложившейся в его стране, но у него вряд ли из этого что-то выйдет, потому что история Великой Отечественной войны, в том числе и для президента Украины, – это история семей, сложно будет ее переписать", – заключил Буранов.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Россия получит огромные военные потери техники и личного состава в случае полномасштабной войны с Украиной. Арестович добавил, что для Киева страшнее всего будет экономическая опасность, чем война.

