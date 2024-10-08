Страны Евросоюза и Канада 67 раз отказали России в выдаче разыскиваемых за 2024 год

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Страны Евросоюза и Канада с 1 января по 20 сентября 2024 года 67 раз отказали в выдаче России разыскиваемых, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры РФ.

Как уточнили в надзорном ведомстве, 14 отказов было выдано по политическим мотивам: Австрия (2), Германия (1), Канада (2), Латвия (1), Польша (1), Словакия (3), Словения (1), Финляндия (1), Чехия (2).

"В то же время по 19 запросам основания вообще не указаны либо в выдаче отказано по "иным причинам". Не исключено, что такие решения также могут иметь политический подтекст", – добавили в прокуратуре.

К их числу относятся отказы в выдаче лиц, обвиняемых в совершении преступлений по статьям 159 УК РФ ("Мошенничество"), 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"), 162 УК РФ ("Разбой") и другим.

Кроме того, было отказано в исполнении 27 российских запросов о правовой помощи, из них 7 по политическим мотивам.

"Продолжаем призывать наших партнеров к деполитизированному сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках международных договоров", – подчеркнули в ведомстве.

В прокуратуре также отметили позитивное сотрудничество. Так, за восемь месяцев текущего года компетентными органами иностранных государств приняты решения о выдаче в РФ 120 лиц, исполнены 283 российских запроса о правовой помощи по уголовным делам.

Между тем польский президент Анджей Дуда заявлял, что многие западные страны хотят завершить конфликт на Украине для того, чтобы возобновить связи с Россией. Ранее зарубежные эксперты отмечали, что заморозка российских активов за границей, исключение финансовых учреждений из международного пространства и прекращение торговли лишь укрепили отношения России с остальными мировыми партнерами, в том числе с Китаем и Ираном.