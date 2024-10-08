Минфин: Венгрия не поддерживает переход к заморозке активов РФ в ЕС на 3 года

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Венгрия на данный момент не поддерживает переход к заморозке суверенных российских активов в ЕС на 3 года вместо действующей системы, согласно которой продление происходит каждые 6 месяцев. Об этом заявил глава венгерского Минфина Михай Варга на пресс-конференции после встречи министров экономики и финансов стран, входящих в Совет ЕС, передает ТАСС.

Варга также отметил, что подобное решение не может быть принято раньше президентских выборов в США.

Ранее ЕС предложил странам-членам варианты заморозки российских активов Центрального банка на длительный период.

ЕС, США и страны G7 уже несколько месяцев работают над планом, который позволит предоставить Украине кредиты на сумму 50 миллиардов долларов до конца 2024 года за счет прибыли от замороженных российских активов. Предлагается либо ввести бессрочную заморозку активов, которая будет регулярно пересматриваться, либо продлевать ограничения до 18, 24 или 36 месяцев.

