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Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о роли западных стран в украинском конфликте явкой с повинной, сообщает РИА Новости.

По его словам, глава Евродипломатии снова использует громкие слова, чтобы оправдать участие Запада в украинском конфликте.

"Вся эта пламенная риторика Борреля не нова и по факту является явкой с повинной, так как он, сам того не осознавая, обрисовал очевидные вещи: конфликт без помощи Запада Украине сошел бы на нет в короткие сроки", – подчеркнул Белик.

По мнению парламентария, в продолжении конфликта на Украине заинтересован лишь Запад, а предоставляемая им военная помощь только способствует эскалации. Политик добавил, что интересы Украины здесь не фигурируют, поэтому заявления Борреля о безопасности украинцев и европейцев лживы и абсурдны.

Ранее Боррель заявил, что конфликт на Украине закончился бы через 15 дней без западной помощи. Он признал, что многие люди хотят, чтобы украинский конфликт закончился как можно скорее.

Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова назвала Борреля "змеей подколодной" после его антироссийских заявлений. По словам дипломата, Боррель всегда был наиболее "активным вдохновителем" инициативы по антироссийской деятельности.

Кроме того, Захарова заявила, что глава дипломатии ЕС уже давно перешел все границы как дипломат, как общественный деятель и как политик.