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Конфликт на Украине закончился бы через 15 дней без западной помощи. Таким мнением поделился глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью газете 20 Minutos.

Боррель признал, что многие люди хотят, чтобы украинский конфликт закончился как можно скорее.

"Если мы прекратим поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?" – заявил Боррель.

Ранее официальный представитель МИД Россия Мария Захарова назвала Борреля "змеей подколодной" после его антироссийских заявлений. По словам дипломата, Боррель всегда был наиболее "активным вдохновителем" инициативы по антироссийской деятельности. Кроме того, Захарова заявила, что глава дипломатии ЕС уже давно перешел все границы как дипломат, как общественный деятель и как политик.