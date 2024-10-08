США угрожают отключить Турцию от SWIFT за торговлю с Россией

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Из-за угроз США отключить турецкие банки от системы SWIFT Турция вынуждена сокращать торговлю с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя турецкой партии Vatan Хакана Топкурулу.

"Турция не может выступить против давления Вашингтона из-за угрозы США ввести эмбарго на международную торговлю с системой SWIFT и долларом", – подчеркнул Топкурулу.

При этом политик отметил, что страна ведет большую часть торговли именно в долларе. По его словам, Анкара постепенно сокращает торговлю с российской стороной, исключением остаются продукты питания и медикаменты.

Ранее Владимир Путин заявил, что технологии западной системы, в основе которой лежат доллар и ведение расчетов через Swift, перестали быть актуальными. По его мнению, эта система была дискредитирована.

Президент отметил, что использование нацвалют в международных платежах будет только набирать силу. Как отметил президент, в этом направлении еще многое предстоит сделать, но процесс уже запущен.