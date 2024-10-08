Литва передаст Украине пять камуфляжных штанов из российского поезда

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Литва передаст украинской стороне пять камуфляжных штанов, которые были изъяты из почтового вагона поезда Калининград – Москва. Об этом сообщила литовская таможня.

В ведомстве добавили, что конфискованные вещи передаются Киеву в рамках мер поддержки Украины.

Ранее сотрудники таможни в Литве изъяли почтовые посылки из Калининграда с маскировочными сетками для передачи их Украине. Всего было обнаружено 24 маскировочные сетки для артиллерийских орудий.

В ведомстве отметили, что в сопроводительных документах адресатом была указана Белгородская область.