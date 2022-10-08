В МИД Китая ответили на предложение Маска по Тайваню

Фото: ТАСС/AP/Evan Agostini

Тайваньский вопрос является внутренним делом КНР, официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Так она прокомментировала предложение американского бизнесмена Илона Маска превратить Тайвань в специальную административную зону.

"Во-первых, тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Позиция Китая в решении тайваньского вопроса последовательна и ясна. Мы будем придерживаться основного курса на мирное воссоединение страны, принципа "одна страна – две системы", – приводит ее слова РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что все попытки "отколоть" Тайвань будут решительно пресекаться, страна намерена противодействовать вмешательству извне, защищая свой суверенитет и территориальную целостность.

Накануне Илон Маск заявил, что Тайвань по аналогии с Гонконгом необходимо превратить в специальную административную зону Китая.

Он также назвал неизбежным конфликт за Тайвань, который, по его мнению, будет дорого стоить миру. Так, потери мировой экономики могут составить порядка 30% ее ВВП.



Конфликт Китая и Тайваня может выйти на новый уровень

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