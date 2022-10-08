РФ зафиксировала повышение активности ядерных сил западных стран – МИД

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Россия зафиксировала признаки повышения активности ядерных сил в странах Запада. Об этом заявил замдиректора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов.

"Нами фиксировались признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил западных стран", – цитирует его РИА Новости.

В ходе своего выступления на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Воронцов также напомнил о недавних угрозах нанесения "обезглавливающего удара" по России, которые США распространяли через СМИ. По его словам, подобная риторика безответственна.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые после холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Он напомнил, что последний раз с "перспективой Армагеддона" Земля сталкивалась в 1962 году.

В нынешней эскалации американский лидер обвинил российское руководство. Позже тем не менее в Белом доме признались, что не имеют разведданных, которые бы подтверждали намерение России применить ядерное оружие.



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