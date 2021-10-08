Лавров назвал средневековым подход европейцев в отношении работы России в Африке

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал средневековой позицию европейцев, которые просят Россию не работать в Африке. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Европа хочет быть главной в Африке, при этом Россию на континенте особо никто не ждет.

"Мы были всегда за то, чтобы искать общие подходы в отношении третьих партнеров", – подчеркнул Лавров.

Ранее власти Мали запросили помощь у частной военной компании "Вагнер" в борьбе с терроризмом. Однако верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил главе МИД Мали Абдулая Диопа о том, что присутствие ЧВК "Вагнер" в стране будет иметь последствия в вопросе отношений с ЕС.

